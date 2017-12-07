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مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن القدس "تاريخي وطال انتظاره"

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن القدس "تاريخي وطال انتظاره"

قناة الأقصى - غزة

وصفت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة نيكي هيلي، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بـ"القرار الشجاع والخطوة التي طال انتظارها". 

وقالت هيلي في بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة: "على مدى 22 عامًا، كان هناك توافق ساحق في الآراء بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لصالح نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مكانها الصحيح في العاصمة القدس". 

وأضافت: "اتخذ الرئيس خطوة شجاعة وتاريخية طال انتظارها. في جميع أنحاء العالم، أمريكا تُقيم سفاراتها عواصم الدول المضيفة. ولذلك فإن إسرائيل لن تكون الآن مختلفة. إنه الشيء العادل والصحيح القيام به". 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها. ‎ 

وتحذّر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضبًا شعبيًا واسعًا في المنطقة، ويقوّض تمامًا عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.

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