تيلرسون: سنبدأ فورًا بتطبيق قرار نقل سفارتنا إلى القدس

قناة الأقصى - غزة

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي ريكس تيلرسون، الليلة، عن أن وزارته ستبدأ فورًا في تطبيق قرار نقل سفارتها إلى القدس.

وكان الرّئيس الأميركي دونالد ترمب، كما كان متوقعًا أعلن أن مدينة القدس المحتلة "عاصمةً أبدية لإسرائيل"، وأوعز ببدء نقل السفارة الأميركية من تل أبيب، في خطاب له، أمس الأربعاء..

وقال ترامب في مستهل خطابه، إنه "آن الأوان الآن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وزعم أن "القدس عاصمة أقامها الشعب اليهودي في الزمن الغابر".

وأضاف أن "القدس ليست قلب الأديان الثلاثة العظيمة فقط، ولكنها الآن أيضا هي قلب أنجح الديمقراطيات في العالم"، وادعى الرئيس الأميركي أن "تأخير الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل لم يحقق شيئًا للتوصل للسلام".