  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

انتشار كبير لجيش الاحتلال على طرق رئيسية بالضفة

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

انتشار كبير لجيش الاحتلال على طرق رئيسية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شهد الطريق العام نابلس-رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الأربعاء انتشارًا مكثفًا لجيش الاحتلال الصهيوني.

فقد انتشر العشرات من جنود الاحتلال المشاة على مشارف عديد القرى والبلدات وبخاصة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.

وتزامن ذلك مع نصب حاجزين متنقلين على مشارف بلدة بيتا جنوب نابلس، وبالقرب من مفرق مستوطنة بركان المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وجرى توقيف عديد السيارات الفلسطينية والتدقيق في هويات ركابها وتفتيشها.

وسبق ذلك أن أوصت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني مختلف الوحدات العسكرية المتواجدة ضمن التدريبات تكون على أهبة الاستعداد لنقلها بأي لحظة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تحسبا من اندلاع مواجهات خلال فعاليات يوم الغضب رفضا لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

الاحتلال يداهم منازل المواطنين في يعبد بجنين
thumb (1)

الاحتلال يتأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع بالقدس
w855

الاحتلال يهدم 3 عمارات سكنية بمخيم شعفاط شمال القدس
unnamed-

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بمداهمات في الضفة
20171204122931

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني
منذ ساعة

رفض دولي واسع لقرار ترمب
منذ ساعة

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن القدس "تاريخي وطال انتظاره"
منذ ساعة

تيلرسون: سنبدأ فورًا بتطبيق قرار نقل سفارتنا إلى القدس
منذ ساعة

ترمب يُشعل الغضب في غزة
منذ 7 ساعات

إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب
منذ 7 ساعات

مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان