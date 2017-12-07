انتشار كبير لجيش الاحتلال على طرق رئيسية بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شهد الطريق العام نابلس-رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الأربعاء انتشارًا مكثفًا لجيش الاحتلال الصهيوني.

فقد انتشر العشرات من جنود الاحتلال المشاة على مشارف عديد القرى والبلدات وبخاصة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.

وتزامن ذلك مع نصب حاجزين متنقلين على مشارف بلدة بيتا جنوب نابلس، وبالقرب من مفرق مستوطنة بركان المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وجرى توقيف عديد السيارات الفلسطينية والتدقيق في هويات ركابها وتفتيشها.

وسبق ذلك أن أوصت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني مختلف الوحدات العسكرية المتواجدة ضمن التدريبات تكون على أهبة الاستعداد لنقلها بأي لحظة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تحسبا من اندلاع مواجهات خلال فعاليات يوم الغضب رفضا لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية للقدس.