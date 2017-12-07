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"التربية التعليم" تقرر تعطيل دوام المدارس اليوم

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

"التربية التعليم" تقرر تعطيل دوام المدارس اليوم

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدوام في كامل مدارس الوطن اليوم الخميس، تماشيًا مع إعلان الإضراب الشامل في محافظات الوطن.

وقالت الوزارة في بيان لها الليلة، في ضوء التوجه العام للقوى الوطنية والإسلامية نحو إعلان الإضراب الشامل في بعض محافظات الوطن والذي أعلن عنه تباعًا الليلة، فإننا نعلن التزامها بهذا الموقف رفضا للقرار الأميركي نحو القدس، وتعطيل الدوام بكامل مدارس الوطن ومقار الوزارة اليوم .

وأهابت بموظفيها والمعلمين وطلبة المدارس الثانوية والجامعات والكليات المشاركة الحاشدة في المسيرات المقرة غدًا الساعة 12 ظهرًا في مراكز المدن.

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