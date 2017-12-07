  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

"الإخوان" تدعو لانتفاضة شعبية عالمية الجمعة تضامنًا مع القدس

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

"الإخوان" تدعو لانتفاضة شعبية عالمية الجمعة تضامنًا مع القدس

قناة الأقصى - غزة

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأربعاء، إلى انتفاضة واحتجاجات شعبية سلمية عالمية، الجمعة، للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني.

وقالت الإخوان في بيان، إنها "تعلن رفضها التام، لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني".

وطالبت "أبناء الأمة" في بقاع العالم المختلفة، أن "ينتفضوا يوم الجمعة وما بعده في احتجاجات شعبية سلمية للتعبير عن دعمهم للمجاهدين والمرابطين في الأقصى في رفضهم لهذه الخطوة".

وموجهة حديثها للملوك والرؤساء والأمراء العرب والمسلمين، قالت إن "انعقاد قمة طارئة فورية أكثر من حتمي وضروري، لنصرة القضية ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني لاسترداد كامل حقوقه الشرعية".

وطالب الإخوان، السلطة الفلسطينية بـ"قطع كافة أشكال الاتصال والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لخرقها القانون الدولي وقرارات المجلس فيما يتعلق بالقدس الشريف، وتفعيل كل الشكاوى وجرائم الحرب ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية، والتجاوب مع جهود المصالحة الوطنية بكل تفاصيلها".

وناشدت الجماعة كذلك "جميع الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية والأحزاب والتيارات الحرة في العالم، إعلان رفضها القاطع لهذا القرار والاحتجاج بكل الوسائل المتاحة للضغط على الإدارة الأمريكية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

وتحذّر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضبًا شعبيًا واسعًا في المنطقة، ويقوّض تمامًا عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

خطاب "مهم" لهنية اليوم

إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب
24312763_2218010021574739_6768969054799059509_n

مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
ترامب يهودي صهيوني

ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني
الروسي ميخائيل بوغدانوف

هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث التوجهات الأمريكية نحو القدس

الأخبار الرئيسية

منذ 6 دقائق

رفض دولي واسع لقرار ترمب
منذ 9 دقائق

ترمب يُشعل الغضب في غزة
منذ 5 ساعات

إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب
منذ 5 ساعات

مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
منذ 7 ساعات

ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني
منذ 10 ساعات

الاتحاد العالمي يحذّر من إقدام أمريكا على نقل سفارتها للقدس المحتلة
منذ 7 ساعات

مجلس النواب التونسي يستنكر مشاركة برلمانات أفريقية بمؤتمر في الكيان الصهيوني

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان