"الإخوان" تدعو لانتفاضة شعبية عالمية الجمعة تضامنًا مع القدس

قناة الأقصى - غزة

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأربعاء، إلى انتفاضة واحتجاجات شعبية سلمية عالمية، الجمعة، للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني.

وقالت الإخوان في بيان، إنها "تعلن رفضها التام، لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني".

وطالبت "أبناء الأمة" في بقاع العالم المختلفة، أن "ينتفضوا يوم الجمعة وما بعده في احتجاجات شعبية سلمية للتعبير عن دعمهم للمجاهدين والمرابطين في الأقصى في رفضهم لهذه الخطوة".

وموجهة حديثها للملوك والرؤساء والأمراء العرب والمسلمين، قالت إن "انعقاد قمة طارئة فورية أكثر من حتمي وضروري، لنصرة القضية ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني لاسترداد كامل حقوقه الشرعية".

وطالب الإخوان، السلطة الفلسطينية بـ"قطع كافة أشكال الاتصال والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لخرقها القانون الدولي وقرارات المجلس فيما يتعلق بالقدس الشريف، وتفعيل كل الشكاوى وجرائم الحرب ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية، والتجاوب مع جهود المصالحة الوطنية بكل تفاصيلها".

وناشدت الجماعة كذلك "جميع الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية والأحزاب والتيارات الحرة في العالم، إعلان رفضها القاطع لهذا القرار والاحتجاج بكل الوسائل المتاحة للضغط على الإدارة الأمريكية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

وتحذّر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضبًا شعبيًا واسعًا في المنطقة، ويقوّض تمامًا عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.