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رفض دولي واسع لقرار ترمب

الخميس 07 ديسمبر 2017 03:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

رفض دولي واسع لقرار ترمب

قناة الأقصى - غزة

تسارعت ردود الفعل الدولية والعربية فور اعتراف الرئيس الأميركي مساء الأربعاء بالقدس عاصمة للاحتلال وإعلانه قرار نقل سفارة بلاده إليها.

وجاء إعلان ترمب رغم تحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن خطوته هذه ستعمق الخلاف بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وستؤثر على الاستقرار والأمن بالمنطقة.

الاتحاد الأوروبي 
 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن قرار ترمب وتداعياته المحتملة على فرص السلام.

الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: قرار ترمب يهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقدس هي أحد الملفات في مفاوضات الوضع النهائي.

وأكد غوتيريش أنه لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من "إسرائيل" وفلسطين.

فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تؤيد قرار الرئيس ترمب، ووصفه بالأحادي، وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بالجزائر "هذا القرار مؤسف، وفرنسا لا تؤيده، ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمنالتابع للأمم المتحدة". 

وأكد ماكرون أن وضع القدس يحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات، داعيا في الوقت نفسه إلى الهدوء بالمنطقة.

بريطانيا
قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن إن قرار ترمب متهور ويقضي على عملية السلام، وعلى الحكومة البريطانية إدانته.

ألمانيا

قالت الحكومة الألمانية إن وضع مدينة القدس تقرره مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إطار حل الدولتين.

وأكدت المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عبر صفحته على "تويتر" أن برلين لا تؤيد القرار الأمريكي.


كندا
قال وزير الشؤون الخارجية الكندي إن وضع القدس لا يمكن حله سوى "في إطار تسوية عامة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

تركيا
أدان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال في تغريدة له على موقع تويتر "نشعر بقلق بالغ وندين التصريح غير المسؤول للإدارة الأميركية إزاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس". 

واعتبر أوغلو القرار الأميركي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مصر
استنكرت الخارجية المصرية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلنت رفض أي آثار مترتبة عليه.

وفي السياق نفسه، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى عقد مؤتمر عالمي حول القدس في يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة كبار العلماء في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

وقال الطيب في بيان له إنه يحذر من تداعيات خطيرة لإقدام الولايات المتحدة على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، معتبرا أن ذلك يشكل إجحافا وتنكرا لحق الفلسطينيين والعرب الثابت في مدينتهم المقدسة.

إيران
قالت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية إن طهران تندد بشدة بقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس. 

وأضافت أن القرار انتهاك للقرارات الدولية، محملة أميركا وإسرائيل مسؤولية أي تطرف أو عنف يسببه قرار ترمب، كما طالبت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي والدول الإسلامية بمنع تطبيق قرار ترمب بشأن القدس.

وسبق للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن قال في وقت سابق الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإشعال حرب لحماية أمن إسرائيل.

لبنان 
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن قرار ترمب يهدد عملية السلام واستقرار المنطقة.

كما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، "مرفوض" من بلاده والعالم العربي.

وقال إنّ قرار ترامب "ينذر بمخاطر تهب على المنطقة".

الكويت

حذرت الكويت من "التداعيات الخطيرة" لقرار ترمب، معربة عن تطلعها إلى تراجع واشنطن عن القرار. 

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