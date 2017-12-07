ترمب يُشعل الغضب في غزة

قناة الأقصى - غزة

عمت مسيرات عفوية حاشدة مختلف مناطق قطاع غزة، الليلة، تنديدًا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتراف بلاده بمدينة القدس كعاصمة للاحتلال الصهيوني.

فقد احتشد آلاف المواطنين في مدينة غزة رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات تندد بالإدارة الأميركية وقرارها "العنصري والمجحف" ونيتها نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

فيما التحمت أكثر من مسيرة في شمال القطاع مع بعضها، وسط الأجواء الباردة والظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما عمت شوارع وأحياء محافظة خان يونس جنوبًا المسيرات المنددة بإعلان ترمب.

وخرج آلاف المواطنون عقب خطاب ترمب بشكل عفوي رغم الأجواء الماطرة تعبيرًا عن غضبهم، ورددوا شعارات منددة بالإعلان.

في حين علت مكبرات الصوت المنددة بالقرار الأميركي الظالم كافة أنحاء محافظة وسط القطاع، وخرج الآلاف رفضًا لإعلان ترمب.

وأحرق المتظاهرون صورا للرئيس ترمب والعلمين الأمريكي والإسرائيلي وسط هتافات تؤكد على إسلامية وعروبة القدس.

كما تظاهر المئات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأحرقوا صورا لترمب تنديدا بقراره بشأن القدس.