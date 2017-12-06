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بالصور : مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 09:43 م بتوقيت القدس المحتلة

مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال

قناة الأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسيرات جماهيرية حاشدة مساء اليوم الأربعاء رفضاً للتوجهات الأمريكية بشأن القدس.

وخرج الآلاف في عدة مسيرات بمدينة غزة ومخيم جباليا ومدينة رفح رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي ترمب بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وتقدم المسيرات الجماهيرية قيادة حركة حماس، في حين شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في المسيرة التي نظمت في مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن جماهير حماس خرجت لتقول إن أولى القبلتين دونها أرواحنا، وإننا لن نقبل الاعتداء على القدس العاصمة الأبدية لشعبنا.
وأكد رضوان أن هذا القرار يمثل اعتداء على شعبنا وأمتنا ومقدساتنا وعلى مبادئنا، ويمثل مساسا لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية.
ودعا رضوان السلطة الفلسطينية لضرورة إعلان واضح عن إنهاء حقبة أوسلو وفشلها، وضرورة الانحياز إلى خيار المقاومة وخيار الثوابت الوطنية، واستعادة الوحدة الوطنية، ووقف التنسيق الأمني.

وفي مخيم جباليا قال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر إن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس تصعيد خطير يشكل غطاء أمام حكومة نتنياهو المتطرفة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في تهويد مدينة القدس.

وأضاف أبو عسكر أن الأمة العربية والإسلامية بدولها وحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها مدعوة لتضطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه مدينة القدس المحتلة، وأن تقف صفاً واحدا ضد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال.

مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
مسيرات حاشدة بغزة رفضاً لقرار ترامب إعلان القدس عاصمةً للاحتلال
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