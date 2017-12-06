إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب

قناة الأقصى
حماس: إعلان ترامب عدوان سافر على الشعب الفلسطيني
حماس تدعو العرب والمسلمين لتقويض مكانة أمريكا في المنطقة ونبذ الكيان الصهيوني
الجهاد الإسلامي: القرار الأمريكي إعلان حرب، ويجب النهوض لمواجهة الاستكبار الأمريكي
عباس: نحن بصدد دعوة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني
عباس: قرار ترامب لا يغير من واقع القدس شيئاً ولن يعطي "إسرائيل" الشرعية
مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي: سنقطع علاقتنا مع "إسرائيل" كخطوة أولى على قرار ترامب
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لهبة شعبية رداً على قرار ترامب بحق القدس المحتلة
الخارجية الإيرانية: قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال قرار استفزازي وأحمق
الخارجية المصرية: نستنكر قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ"إسرائيل"
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: قرار ترامب مؤسف وباريس لا تؤيده
الخارجية التركية: القرار الأمريكي إزاء الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة