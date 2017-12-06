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إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 09:26 م بتوقيت القدس المحتلة

إدانة فلسطينية ودولية واسعة ودعوات لهبة شعبية رداً على قرار ترامب

قناة الأقصى

حماس: إعلان ترامب عدوان سافر على الشعب الفلسطيني

حماس تدعو العرب والمسلمين لتقويض مكانة أمريكا في المنطقة ونبذ الكيان الصهيوني

الجهاد الإسلامي: القرار الأمريكي إعلان حرب، ويجب النهوض لمواجهة الاستكبار الأمريكي

عباس: نحن بصدد دعوة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني

عباس: قرار ترامب لا يغير من واقع القدس شيئاً ولن يعطي "إسرائيل" الشرعية

مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي: سنقطع علاقتنا مع "إسرائيل" كخطوة أولى على قرار ترامب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لهبة شعبية رداً على قرار ترامب بحق القدس المحتلة

الخارجية الإيرانية: قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال قرار استفزازي وأحمق

الخارجية المصرية: نستنكر قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ"إسرائيل"

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: قرار ترامب مؤسف وباريس لا تؤيده

الخارجية التركية: القرار الأمريكي إزاء الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

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