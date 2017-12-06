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ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 08:21 م بتوقيت القدس المحتلة

ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني

قناة الأقصى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وزعم أن "القدس عاصمة أقامها الشعب اليهودي في الزمن الغابر".

وقال ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، "آن الأوان لنعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل"، و"قد أوعزت لوزارة الخارجية بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" للقدس"

وأضاف أن "إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تقرر المدينة التي تريد أن تكون عاصمتها ونحن نحترم ذلك".

وذكر ترمب أن "هذا القرار لا يهدف إلى أن يعكس تغيير التزامنا الكبير بتسهيل اتفاقية سلام دائمة ونحن نريد التوصل إلى صفقة سلام عظيمة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف " إننا لا نتخذ بهذا أي خطوة لها علاقة بالوضع النهائي بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية بالقدس أو مسألة الحدود المختلف عليها هذه الأمور تترك للأطراف المعنية".

وأكد أنه سيقوم بكل ما بوسعه للمساعدة في التوصل إلى اتفاق السلام والولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين إذا ما اتفق عليه الطرفان وستواصل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا ترمب إلى الحفاظ على الوضع القائم حالياً في المواقع المقدسة في القدس بما في ذلك الحرم الشريف، وإلى الهدوء والاعتدال فيما يتعلق بالموقف من هذا الإعلان.

ترامب يعلن رسمياً القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني
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