هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث التوجهات الأمريكية نحو القدس

قناة الأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف لبحث التوجهات الأمريكية نحو مدينة القدس المحتلة.

وحذر رئيس الحركة خلال الاتصال من التداعيات الخطيرة المترتبة على توجهات الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس على مختلف المستويات.

وأكد هنية أن هذه الخطوة مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي، وتحدياً صارخاً لكل القرارات الدولية، وتشكل استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين في كل العالم، وتصعيداً خطيراً يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع.

من جانبه عبر السيد بوغدانوف عن قلقه من هذا القرار المنوي الإعلان عنه أمريكيا، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأكد أن قضية القدس خاضعة لقرارات دولية في التعامل معها وتحدد مكانتها ووضعها.

فيما اتفق هنية مع المسؤول الروسي على استمرار التواصل والتشاور حول الأمر.