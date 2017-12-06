أردوغان يدعو زعماء منظمة التعاون الإسلامي إلى قمة طارئة بشأن القدس

قناة الأقصى

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قمة طارئة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي في 13 من الشهر الجاري في اسطنبول، إثر عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة لزعماء "منظمة التعاون الإسلامي" لعقد قمة طارئة في إسطنبول، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة خطة الإدارة الأمريكية المتعلقة بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأوضح "قالن"، في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم، أنّ "مدينة القدس تعتبر كرامة الأمة الإسلامية وقضيتها المشتركة، وهي خطّ أحمر بالنسبة لتركيا".

ودعا متحدث الرئاسة التركية، الولايات المتحدة إلى العدول فوراً عن خطأ عزمها إعلان القدس عاصمة للاحتلال، محذراً من أن هذا الأمر -حال حدوثه- سيزيد من تعقيد عملية السلام الهشة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع قائلاً: "الرئيس أردوغان أعلن موقفنا المبدئي، وقد ناقش الأمر مع العديد من القادة العرب، وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأضاف قالن أن أردوغان "أجرى اتصالات مع رؤوساء دول وحكومات بالعالم الإسلامي صباح اليوم، منها ماليزيا وتونس والسعودية وقطر وإيران وباكستان واندونيسيا، ويواصل مباحثاته في هذا الإطار".