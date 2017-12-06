حماس: نقدر الجهود المصرية في إنهاء الانقسام

قناة الأقصى - غزة

عبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اليوم الأربعاء عن عميق تقديرها للجهود المصرية المشكورة في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والمتابعة الدؤوبة لضمان هذا الهدف النبيل والتي يقوم بها الإخوة في جهاز المخابرات المصرية العامة وخاصة الوفد الكريم الذي أمضى مؤخرا عدة أيام في قطاع غزة.

وجددت الحركة في تصريح صحفي التزامها الكامل بكل ما اتفق عليه والمضي قدما في تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة وفق الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بالرعاية المصرية الكريمة.

وأكدت حرصها على استمرار الدور المصري الفاعل والمقدر والذي له أهمية بالغة في رعاية خطوات المصالحة وإنجاحها، مشيدة بالإيجابية العالية لدى الإخوة الموظفين والمدراء العموم والوكلاء في الإدارات الحكومية المختلفة في تنفيذ التفاهمات والتوافقات وفي تعاملهم مع الإخوة وزراء الحكومة ووكلائها.

ودعت إلى المضي في هذه الروح الإيجابية وصولا إلى موعد العاشر من هذا الشهر الذي يعتبر علامة فارقة لشعبنا حيث الموعد المقرر لاستكمال تسلم الحكومة مهامها في قطاع غزة والقيام بواجباتها كافة.