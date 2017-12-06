  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ستضل القدس عاصمة لفلسطين..

هنية: نوايا أمريكا بشأن القدس لن تُغير حقائق التاريخ

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 03:46 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية: نوايا أمريكا بشأن القدس لن تُغير حقائق التاريخ

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن نوايا الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الصهيوني، لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا وستضل القدس عاصمة لفلسطين.

وشدد هنية خلال تصريحات لقناة "الجزيرة" الأربعاء، على أن القدس ستظل فلسطينية عربية إسلامية، منبها أن التوجه الأمريكي مقامرة غير محسوبة ومغامرة لن يكون لها سقف.

وأشار أن هذا التوجه الأمريكي يمثل اعتداء سافرا على شعبنا وأحرار العالم ومجموع الأمة، مضيفاً أعتقد أن الأمة سيكون لها موقف سيفاجئ الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا الحشد من المواقف يؤكد أن قضية القدس قضية الشعب والأمة وأحرار العالم.

ونبه هنية إلى أن هذا القرار سيكون بداية لزمن التحولات المرعبة ليس على المستوي الفلسطيني بل على مستوى المنطقة، وهو يُمثل الإعلان الرسمي عن الانتهاء من عملية التسوية.

وشدد أن شعبنا الفلسطيني سيقف سدا منيعا أمام هذا التوجه ولن يستسلم وسيكون قادر على إبطال هذا التوجه الأمريكي، مضيفا :"نحن كشعب لا يمكن أن نسلم بهذا التوجه الأمريكي، مؤكدا أن شعبنا قادر على أن يُطلق الانتفاضة تلو الأخرى"

وقال هنية: بادرتُ بالاتصال برئيس السلطة محمود عباس وشاركنا في حركة حماس التقدير بخطورة الموقف، واتفقنا على خروج جماهير شعبنا الفلسطيني رفضا لهذا التوجه الأمريكي.

ولفت بأن حركة حماس استشعرت منذ البداية المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، فكان قرارها بالتوجه نحو المصالحة الوطنية حماية لقضيتنا، داعيا الأمة العربية والإسلامية رغم ما تعيشه من صراعات لحشد طاقاتها والتوقف عن الصراعات من أجل معركتها الأساسية قضية فلسطين.

يذكر أن ترمب سيعترف اليوم الأربعاء للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، وسط تحذيرات عربية ودولية واسعة من مخاطر تلك الخطوة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
أردوغان

أردوغان يدعو زعماء منظمة التعاون الإسلامي إلى قمة طارئة بشأن القدس
24796468_2217366328305775_4113517103602466080_n

يوم غضب فلسطيني من أجل القدس
24852610_2217366331639108_2333247626496752916_n

تحذيرات دولية لترمب من إعلان القدس عاصمة للكيان
499d9710d8c3d0553b41ae553bb1bf21

حماس : قرار ترمب بشأن القدس لن يغير حقائق التاريخ
thumb

هنية: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للكيان تجاوز لكل الخطوط الحمراء

الأخبار الرئيسية

منذ 27 دقيقة

أردوغان يدعو زعماء منظمة التعاون الإسلامي إلى قمة طارئة بشأن القدس
منذ 5 ساعات

يوم غضب فلسطيني من أجل القدس
منذ 58 دقيقة

حماس: نقدر الجهود المصرية في إنهاء الانقسام
منذ 4 ساعات

الفصائل تطالب بسحب اعتراف المنظمة بالكيان
منذ ساعتين

تحذيرات دولية لترمب من إعلان القدس عاصمة للكيان
منذ 6 ساعات

حماس : قرار ترمب بشأن القدس لن يغير حقائق التاريخ
منذ 3 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 7 محررين

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان