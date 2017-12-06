هنية: نوايا أمريكا بشأن القدس لن تُغير حقائق التاريخ

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن نوايا الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الصهيوني، لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا وستضل القدس عاصمة لفلسطين.

وشدد هنية خلال تصريحات لقناة "الجزيرة" الأربعاء، على أن القدس ستظل فلسطينية عربية إسلامية، منبها أن التوجه الأمريكي مقامرة غير محسوبة ومغامرة لن يكون لها سقف.

وأشار أن هذا التوجه الأمريكي يمثل اعتداء سافرا على شعبنا وأحرار العالم ومجموع الأمة، مضيفاً أعتقد أن الأمة سيكون لها موقف سيفاجئ الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا الحشد من المواقف يؤكد أن قضية القدس قضية الشعب والأمة وأحرار العالم.

ونبه هنية إلى أن هذا القرار سيكون بداية لزمن التحولات المرعبة ليس على المستوي الفلسطيني بل على مستوى المنطقة، وهو يُمثل الإعلان الرسمي عن الانتهاء من عملية التسوية.

وشدد أن شعبنا الفلسطيني سيقف سدا منيعا أمام هذا التوجه ولن يستسلم وسيكون قادر على إبطال هذا التوجه الأمريكي، مضيفا :"نحن كشعب لا يمكن أن نسلم بهذا التوجه الأمريكي، مؤكدا أن شعبنا قادر على أن يُطلق الانتفاضة تلو الأخرى"

وقال هنية: بادرتُ بالاتصال برئيس السلطة محمود عباس وشاركنا في حركة حماس التقدير بخطورة الموقف، واتفقنا على خروج جماهير شعبنا الفلسطيني رفضا لهذا التوجه الأمريكي.

ولفت بأن حركة حماس استشعرت منذ البداية المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، فكان قرارها بالتوجه نحو المصالحة الوطنية حماية لقضيتنا، داعيا الأمة العربية والإسلامية رغم ما تعيشه من صراعات لحشد طاقاتها والتوقف عن الصراعات من أجل معركتها الأساسية قضية فلسطين.

يذكر أن ترمب سيعترف اليوم الأربعاء للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، وسط تحذيرات عربية ودولية واسعة من مخاطر تلك الخطوة.