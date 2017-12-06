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أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 7 محررين

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:59 م بتوقيت القدس المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة ملاحقتها للمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، إذ اعتقلت 4 محررين واستدعت 3 آخرين للمقابلة في مقراتها.

ففي مدينة الخليل اعتقل جهاز المخابرات أمس الأسير المحرر فادي شاهين من بلدة دورا بعد اقتحام منازله ومكان عمله لأكثر من مرة، فيما اعتقل ذات الجهاز الشاب عز الدين الهور من بلدة صوريف على حاجز رأس الجورة.

وفي بلدة دورا اعتقلت أجهزة السلطة قبل يومين الأسير المحرر عبد الله الرجوب بعد مداهمة منزله، وتم تحويله لسجن أريحا.

وفي السياق ذاته، استدعى جهاز المخابرات في الخليل الأسير المحرر جهاد ابرويش من بلدة دورا، والأسير المحرر تيسير رباع من بلدة يطا للمقابلة بشكل عاجل.

وفي سلفيت، اعتقلت الأجهزة الأمنية قبل يومين الأسير المحرر حمزة مرعي من بلدة قراوة بني حسان، فيما استدعـت الأسير المحرر الشيخ فتحي الحايك من قرية زيتا جماعين للمقابلة صباح اليوم.

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