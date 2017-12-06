حماس تثمن توجه الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا لتخفيض العلاقات مع الكيان

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التوجه داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بجنوب أفريقيا، والقاضي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

وطالبت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قيادات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وكوادره بتبني هذه التوصية تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وانسجاماً مع تاريخهم النضالي.

وأشارت إلى أن حزب المؤتمر كان يقف دائماً مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ضد السياسات العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ولفتت الحركة إلى أن شعوب العالم ومنها شعبنا الفلسطيني تضامنت مع شعب جنوب أفريقيا في مرحلة الفصل العنصري، والشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى تضامن مشابه لإسقاط دولة الفصل العنصري الثانية الكيان.

وقالت: "إن خفض العلاقات الدبلوماسية أو قطعها مع الكيان يرسل رسالة دعم وتأييد لكل القوى والجماهير العاملة في حركات المقاطعة بدول العالم"، معتبرة أنه تأكيد على السير الأمين على خطى الزعيم المناضل نيلسون مانديلا الذي قال إن جنوب أفريقيا لن تتحرر بشكل كامل إلا إذا تحررت فلسطين.

وكان مؤتمر السياسات في الحزب قد اتخذ توصية بهذا الخصوص رفعت إلى المؤتمر العام الرابع والخمسين الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري، وفي حال تبني المؤتمر العام هذه التوصية فسوف تنعكس على سياسة الدولة والحزب.