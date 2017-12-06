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ردا على قرار ترمب ضد القدس..

الفصائل تطالب بسحب اعتراف المنظمة بالكيان

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 12:40 م بتوقيت القدس المحتلة

الفصائل تطالب بسحب اعتراف المنظمة بالكيان

قناة الأقصى - غزة

نظمت الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء وقفة جماهيرية بمدينة غزة تنديدا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل خلال المسيرة، أن شعبنا الفلسطيني سيفشِل مخططات ترمب كما أفشل مخططات سابقة، وسيواصل نضاله حتى تحرير أرضه ومقدساته.

وأضاف البردويل "ليفهم العالم أن كرة اللهب ستتدحرج إلى كل مكان من فعاليات شعبية إلى انتفاضة إلى المقاومة التي ستحرق كل من يمس ديننا وقدسنا".

وشدد أن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يستطيع أي طرف يمتلك من القوة أن يأخذ منا هذا الحق.

بدروها، عدت الفصائل قرار ترمب بمثابة احتلال أمريكي لمدينة القدس، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تحقيق خطوات المصالحة للتصدي لذلك القرار.

وطالبت الفصائل منظمة التحرير لسحب اعترافها بالاحتلال الصهيوني ردا على قرار ترمب بشأن القدس، داعية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال وقطع العلاقات معه، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ وبلورة موقف للرد على قرار ترمب.

يذكر أن ترمب سيعترف اليوم الأربعاء للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، وسط تحذيرات عربية ودولية واسعة من مخاطر تلك الخطوة.

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