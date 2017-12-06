وفد قيادي من حماس يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة ماهر صلاح رئيس الحركة في الخارج، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب بن عبد الرزاق.

وشمل وفد حماس الذي وصل ماليزيا أمس الثلاثاء تلبية لدعوة رسمية من حزب أمنو الماليزي الحاكم عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق والقيادي أسامة حمدان.

وهذا والتقى الوفد أيضا نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد بن حميدي، ولقاء آخر جمعه مع الأمين العام للحزب تنكو عدنان بن منصور.

واستعرض الوفد مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، الأمر الذي يستوجب مواقف عربية وإسلامية حاسمة.

وأكد الوفد على موقف حركة حماس الرافض لهذا التحرك الأمريكي المستفز الذي يمس مشاعر الأمة وأحرار العالم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله سيقف بوجه هذا القرار ويقاومه بكل السبل المتاحة.

وأطلع وفد حركة حماس القيادة الماليزية على موقف حركة حماس الجاد من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية والخطوات التي اتخذتها الحركة في هذا الاتجاه.

وتناول وفد الحركة واقع غزة تحت الحصار وسبل دعمها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي مخيمات اللاجئين خارج فلسطين.

وعبر وفد حركة حماس عن ارتياحه لمستوى العلاقة الثنائية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها وتطويرها.

وتأتي زيارة وفد حركة حماس لماليزيا في إطار مشاركته في المؤتمر السنوي العام لحزب "أمنو" الحاكم في الذكرى الحادية والسبعين لتأسيسه.