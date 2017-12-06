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يوم غضب فلسطيني من أجل القدس

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 11:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

يوم غضب فلسطيني من أجل القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

حالة من الغضب انتابت الفلسطينيين رفضا لخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المزمع اتخاذها اليوم الأربعاء للاعتراف بالقدس عاصمة لـلكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ورد الفلسطينيون على خطوة ترامب بالرفض الشديد، بالإضافة إلى إعلان يوم الغضب الفلسطيني حسب ما تبنته ودعت إليه الفصائل الفلسطينية.

ودعت الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس إلى غضبة شعبية فلسطينية وعربية وإسلامية والتجمع في كل مراكز المدن والاعتصام أمام السفارات والقنصليات الصهيونية.

وناشدت القوى جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى أوسع تحرك شعبي لمواجهة ورفض الخطوة الامريكية، مشددين على حق الشعب وحقوق الأمة باستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية على مستوى المؤسسات الشرعية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمكونات والمؤسسات القضائية الأخرى.

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه الحية وشباب الانتفاضة؛ لجعل يوم الجمعة القادم يوم غضب في وجه الاحتلال، رفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة للكيان.

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أن نقل السفارة الأميركية للقدس سيشكل "تجاوزا لكل الخطوط الحمر"، واعتبر أن ذلك "يشكل تحديا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا كبيرا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وسيكون بمثابة إطلاق شرارة الغضب الذي ينفجر في وجه الاحتلال". 

ودعت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة الثلاثاء، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي ضد احتمال نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة للكيان.

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