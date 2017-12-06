الاحتلال يداهم منازل المواطنين في يعبد بجنين

أغلقت قوات الاحتلال ، الليلة، مداخل بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وشرعت بمداهمات على أطراف البلدة.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين في الحي الجنوبي ليعبد ومنطقة الملول والتي تطل على مستوطنة دوتان ونكلوا بهم وحققوا ميدانيًا معهم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين من عائلة أبو شملة تقع منازلهم في منطقة قريبة من شارع السهل في البلدة.

وكذلك انتشرت قوات الاحتلال على المدخل الشرقي ليعبد، فيما منعت حركة المواطنين على حاجز دوتان ما أدى لاحتجاز مواطنين على طرفي الحاجز.

وكانت وسائل إعلام عبرية ادعت في وقت سابق إطلاق مقاومين النار على حافلة للمستوطنين قرب مدخل مستوطنة مابو دوتان المقامة على أراضي البلدة.