فيسبوك يطلق "ماسنجر الأطفال"

طرح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيقا يتيح للآباء أن يراقبوا حسابات أبنائهم الصغار، عوض تركهم بمفردهم في منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.

ويتيح تطبيق "ماسنجر كيدس" Messenger Kids المتاح حاليا في الأجهزة التي تعمل بنظامiOS ، ميزة التراسل للأطفال الذين بلغوا 6 سنوات من العمر، وبوسع الآباء أن يقوموا بتحميل التطبيق على الأجهزة ويفتحوا حسابات لأبنائهم.

ويمكن للآباء أن يتحكموا بشكل كامل في قائمة أصدقاء أبنائهم، وبالتالي، سيضمنون عدم اقتراب أشخاص غرباء منهم، كما أن التطبيق موجه للمحادثة فقط ولا يتيح نشر تدوينات أو الاطلاع على أي محتوى في الموقع.

ويستطيع الآباء أن يبعثوا أيضا بالرسائل إلى معارف أبنائهم بفضل "ماسنجر كيدس"، لكن التطبيق متاح في الولايات المتحدة فقط، خلال الوقت الحالي.

وأبدى خبراء رقميون، خشيتهم مرارا من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وبالرغم من من اشتراط فيسبوك بلوغ 13 عاما لإنشاء حساب فيه، يكفي أن يقدم له طفل ما تاريخا مختلفا لميلاده حتى ينجح في التسجيل، إذ لا يقوم الموقع بالتحقق من العمر الحقيقي.

ويثير استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في سن مبكرة، مخاوف من تعرضهم لمحتويات لا تلائم أعمارهم أو استقطابهم من "وحوش البيدوفيليا".