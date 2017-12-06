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الاحتلال يتأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع بالقدس

الأربعاء 06 ديسمبر 2017 01:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يتأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع بالقدس

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن أجهزة الأمن الصهيونية تتأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع بمدينة القدس، عقب الإعلان المحتمل للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني أو نقل السفارة الأميركية للمدينة.

وأضاف نتنياهو في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إنه لا يوجد في هذه المرحلة أية معلومات تشير إلى تصعيد محتمل.

ونظرا لكون الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام، نقلت القناة الصهيونية العاشرة عن أعضاء كنيست، رفضوا الإشارة إلى أسمائهم، أن عضوي الكنيست نحمان شاي من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وميخال روزين من كتلة "ميرتس" وجها سؤالا لنتنياهو بشأن استعدادات قوات الاحتلال لإمكانية حصول تصعيد أمني في أعقاب إعلان ترامب بشأن القدس.

ورد نتنياهو بالإيجاب، ولكنه أوضح أنه "لا يعلم ماذا سيفعل ترامب بشأن السفارة الأميركية"، مضيفا أنه يجري الاستعداد لكل الاحتمالات.

ونقل عن نتنياهو قوله إن "قوات الاحتلال تعرف جيدا ما الذي يتوجب فعله"، وإنه لا يوجد أية معلومات تشير إلى تصعيد محتمل.

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