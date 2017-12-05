  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال رسالة بعثها لزعماء عرب ومسلمين

هنية: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال تجاوز لكل الخطوط الحمراء

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 10:14 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال تجاوز لكل الخطوط الحمراء

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن إقدام الإدارة الأمريكية على الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـلكيان الصهيوني ونقل سفارتها للقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وبين هنية خلال رسالة بعثها لزعماء الدول العربية والإسلامية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وهيئات ومنظمات عربية ودولية أن شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة لن يسمح لهذه المؤامرة أن تمر، وستبقى خياراته مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية أثبتت عبر تاريخها أنها منحازة للاحتلال بشكل سافر، من خلال الوقوف في صف أجندته العنصرية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وعبر تبنيها لمواقف حكومة الاحتلال.

وعدّ ذلك تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا كبيرا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وسيكون بمثابة إطلاق شرارة الغضب الذي ينفجر في وجه الاحتلال.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس تصعيد خطير يشكل غطاء أمام حكومة نتنياهو المتطرفة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في تهويد مدينة القدس.

وأضاف هنية أن الأمة العربية والإسلامية بدولها وحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها مدعوة لتضطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه مدينة القدس المحتلة، وأن تقف صفاً واحدا ضد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال.

ودعا إلى عدم الاعتراف بهذا القرار الخطير والعمل على رفضه وتجريمه، والعمل من أجل حشد المواقف العربية والإسلامية للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذا القرار.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

هنية يبحث هاتفياً مع أردوغان التوجهات الأمريكية نحو القدس
thumb

ائتلاف عالمي:مصالح أمريكا الاقتصادية والسياسية ستتعرض للخطر
التقاط

هنية يهاتف عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة
thumb (2)

هنية يهاتف قادة المنطقة بشأن نية واشنطن نقل سفارتها للقدس

حماس تحذر من مغبة إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

البردويل: نأمل رفع العقوبات عن غزة بداية الأسبوع القادم
منذ ساعتين

حماس تدعو الشعب الفلسطيني لـ "جمعة غضب" من أجل القدس
منذ 13 ساعة

#القدس_عاصمة_فلسطين
منذ 11 ساعة

حماس تعقد اجتماعا مهما مع الفصائل بغزة اليوم
منذ 9 ساعات

الاحتلال يهدم 3 عمارات سكنية بمخيم شعفاط شمال القدس
منذ 10 ساعات

117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان