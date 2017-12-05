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رفضاً لقرارات ترمب

حماس تدعو الشعب الفلسطيني لـ "جمعة غضب" من أجل القدس

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:33 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدعو الشعب الفلسطيني لـ "جمعة غضب" من أجل القدس

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه الحية وشباب الانتفاضة؛ لجعل يوم الجمعة القادم يوم غضب في وجه الاحتلال، رفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، على ضرورة التوجه إلى كل نقاط التماس الممكنة مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة، لإيصال صوت شعبنا بأن أي مساس بالقدس سيفجر الأوضاع ويفتحها على مصراعيها في وجه الاحتلال.

ودعت حماس الشباب المنتفض ومقاومة شعبنا في الضفة الباسلة للرد على القرار الأمريكي الذي يستهدف قدسنا بكل الوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن القدس خطا أحمر، ومقاومة شعبنا لن ترضى المساس بها مهما كان.

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