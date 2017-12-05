انطلاق القمة الخليجية الـ38 بالكويت

انطلقت القمة الخليجية الـ38 بالكويت مساء الثلاثاء، بتمثيل منخفض لعدد من الدول المشاركة، وتخفيض مدة القمة لتقتصر على يوم واحد بدلا من يومين، حيث من المقرر أن تنتهي اليوم بدلا من الغد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة إلقاء كلمة لأمير الكويت ورئيس القمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اشار فيها للأزمة الخليجية ودعا لتشكيل لجنة تتولى تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ووضع آلية لفض النزاعات.

كما تحدث أمير الكويت عن الوضع في اليمن، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو حل سياسي، ودعا الحوثيين للامتثال لجهود هذا الحل.

والقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني كلمة اشاد فيها بوحدة المجلس، وذلك قبل أن يرفع أمير الكويت الجلسة قبل بدء جلسة مغلقة.

ويمثل قطر في القمة أمير قطر االشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، فيما يمثل عمان فهد بن حمود نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي بيان لدى وصوله الكويت أعرب أمير قطر عن أمله في أن تسفر القمة "عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو توطيد التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا".