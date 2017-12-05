أجهزة السلطة تعتقل محررين وتستدعي ثالثا

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، أسيرين محررين، في حين استدعت ثالثا للمقابلة صباح اليوم، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون سند قانوني.

ففي الخليل اعتقلت أجهزة السلطة الأسيرين المحررين مصطفى البستنجي وسميح البستنجي من بلدة دورا، فيما استدعت مخابرات السلطة وللمرة الثانية خلال أسبوع الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عادل الحريبات للمقابلة صباح اليوم.

في السياق ذاته تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر شادي النمورة من الخليل لليوم الـ195 تواليا في سجن أريحا المركزي.

وفي قلقيلية، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر عبد الله ولويل لليوم الـ64 على التوالي.