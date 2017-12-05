البردويل: نأمل رفع العقوبات عن غزة بداية الأسبوع القادم

قناة الأقصى - غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، صلاح البردويل، أن حركته تسعى لتذليل العقبات فيما يتعلق بالتسلم الكامل لحكومة الوفاق لمهامها في غزة، بما يحفظ حقوق الموظفين دون استثناء أحد.

وقال البردويل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بمدينة غزة: "إن حماس تسعى لحل ملف الموظفين بما يضمن عودة كريمة للموظفين القدامى ويحفظ حقوق الموظفين المعينيين بعد عام "2007، لافتاً إلى أنه جرى التوافق شفوياً بين حركتي "فتح" و "حماس" فيما يتعلق بملف الموظفين.

وتابع البردويل: "ننتظر العاشر من الشهر الجاري للتأكيد على انتهاء تسليم الحكومة كامل مهامها في قطاع غزة، والإخوة الوزراء يعملون بصلاحيات كاملة، وفق القانون"، معبراً عن أمله ألا تنتكس الأمور للوراء، وأن يشعر الشعب الفلسطيني بنهاية الجدل حول التمكين.

وعبر عن أمله في أن يشعر الجميع بانتهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل، وأن ينتهي الانقسام للأبد.

وحول نية ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، شدد البردويل على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الهادف لتهويد مدينة القدس المحتلة.