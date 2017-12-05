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بالصور : 117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 12:37 م بتوقيت القدس المحتلة

117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال أمنت، صباح اليوم، الحماية لـ 117 مستوطنًا يهوديا خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر في "أوقاف القدس"، بأن 39 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة".

كما أن 78 مستوطنا من فئة الطلاب اليهود اقتحموا المسجد خلال الجولة الصباحية الأولى، حيث تجولوا في باحات المسجد وسط حماية عناصر من شرطة الاحتلال، ومرافقة القوات الخاصة المسلّحة، كما أدى بعضهم صلوات تلمودية بالقرب من قبة الصخرة المشرفة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها أثناء دخول المصلين حيث احتجزت الهويات الشخصية لبعض المصلين خاصة النساء.

117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"
117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"
117 مستوطنًا يقتحمون باحات "الأقصى"
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مستوطنون يقتحمون صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة مشددة
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