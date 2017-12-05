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أردوغان يحذر : القدس خط أحمر للمسلمين

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 12:04 م بتوقيت القدس المحتلة

أردوغان يحذر : القدس خط أحمر للمسلمين

قناة الأقصى - أنقرة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مشددا على أن القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أن خطوة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة للكيان، قد تؤدي إلى قطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع الكيان.

وتابع مشددا: "أقول للسيد ترامب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعًا لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات هامة".

وأفاد مسؤولون أمريكيون، الجمعة الماضية، بأن ترمب يعتزم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان، في خطاب يلقيه الأربعاء المقبل

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