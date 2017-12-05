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ترمب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

ترمب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

أعلن البيت الأبيض، الليلة الماضية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجل قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار "خلال الأيام القليلة القادمة".

وقال هوغان غيدلي؛ متحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح لوسائل الإعلام، إن ترمب سيعلن "خلال الأيام القليلة القادمة" ما إذا كان سيوقع قرارًا بوقف تنفيذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أم لا.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية، مؤخرًا، تقارير بشأن اعتزام الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية للكيان".

وأفاد مسؤولون أمريكيون، الجمعة الماضية، بأن ترمب يعتزم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان، في خطاب يلقيه الأربعاء المقبل.

وعام 2002، أصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا تضمن تحويل السفارة الأمريكية في تل أبيب للقدس، إلا أن الرئيس جورج دبليو بوش وقتها قرر عدم تفعيل تلك الفقرة، وقرر تأجيل التنفيذ لمدة 6 أشهر.

واعتاد خلفاء بوش تجديد قرار التعليق بشكل متواصل منذ ذلك الحين.

ومطلع يونيو الماضي، وقع ترمب الذي تولى السلطة في 20 يناير2017، مذكرة بتأجيل نقل السفارة إلى القدس لمدة 6 أشهر، انتهت أمس الإثنين.

وكان من المتوقع أن يسلم ترمب موقفه للكونغرس أمس الإثنين، وسط تحذيرات عربية وإسلامية من مغبة اتخاذ قرار بنقل السفارة.

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