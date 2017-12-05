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حماس تعقد اجتماعا مهما مع الفصائل بغزة اليوم

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:03 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعقد اجتماعا مهما مع الفصائل بغزة اليوم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح الثلاثاء، أنها ستعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لتدارس الموقف بشأن القدس والمصالحة.

وقالت حماس في دعوة وجهتها للفصائل إن الاجتماع سيشارك فيه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، بحضور عدد من قيادات الحركة.

وكان من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، إلا أن البيت الأبيض أعلن صباحاا تأجيله للقرار على أن يتخذ القرار في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي 12 أكتوبر الماضي وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة اتفاقا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر الحالي.

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