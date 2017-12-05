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تنديد واسع بخطوة ترامب بشأن القدس..

#القدس_عاصمة_فلسطين

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 09:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

#القدس_عاصمة_فلسطين

قناة الأقصى - غزة

تحول هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين، إلى مراتب متقدمة في الهاشتغات الأكثر تداولا  بعد مشاركات قياسية من المغردين الفلسطينين والعرب الذين عبروا عن غضبهم من التوجهات الأميركية للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.

وطغت على الهاشتاغ عشرات التغريدات التي تنتقد الدول العربية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، متسائلين ما الذي سيفعله العرب إذا اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟

وعبر المغردون أيضا عن استيائهم من السياسة الأمريكية التي روأ فيها بأنها الأكثر انحيازا للكيان الصهيوني.

وشدد رواد شبكات التواصل الاجتماعي على أن القدس كانت وستبقى عاصمة للفلسطينيين.

وكان مسؤول أميركي كبير قال الجمعة إن من المرجح أن يعلن ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني في كلمة يلقيها الأربعاء القادم.

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