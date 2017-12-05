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بينهم17 سيدة وفتاة

131 حالة اعتقال من القدس المحتلة خلال نوفمبر الماضي

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 07:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

131 حالة اعتقال من القدس المحتلة خلال نوفمبر الماضي

أظهرت إحصائية أجراها مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 131 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة بينهم 17 سيدة وفتاة.

وقال المركز في بيان له إنه رصد 131 حالة اعتقال بينهم 16 سيدة وفتاة قاصر واحدة و52 فتى قاصراً (أقل من 18 عاما) وخمسة أطفال (أقل من 12 عاماً)، مبينا أن التوزيع الجغرافي للاعتقالات أظهر أن غالبية الاعتقالات كانت من بلدة سلوان التي سجلت فيها 42 حالة اعتقال، بينما تم تسجيل 34 حالة من بلدة الطور و14 حالة من البلدة القديمة و11 من بلدة العيسوية وسبع حالات اعتقال من بلدة بيت حنينا وأربعة من مخيم شعفاط وعناتا وعملية اعتقال واحدة من بلدات صور باهر وشعفاط وكفر عقب وجبل المكبر والصوانة وواد الجوز.

وأفاد المركز أنه كان من بين المعتقلين مديرة مدرسة زهوة القدس وثلاثة من معلماتها عقب مداهمة المدرسة من قبل مخابرات الاحتلال .

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