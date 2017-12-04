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في حديث لبرنامج هنا فلسطين

الخطيب: شعبنا سيقف بقوة ضد خطوة ترمب حول القدس

الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:38 م بتوقيت القدس المحتلة

الخطيب: شعبنا سيقف بقوة ضد خطوة ترمب حول القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يعبأ إلّا لموقف شعبي فلسطيني موحد وحازم ضد خطوته ونيته الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأضاف الخطيب في تصريح لـ قناة الأقصى الفضائية ببرنامج هنا فلسطين، مساء الإثنين، أن ترمب لن يعبأ إلّا بالموقف الفلسطيني بأن خطوته قد تشعل المنطقة.

وأكّد أن صمام الأمان للقدس والمسجد الأقصى هو شعبنا الفلسطيني وخاصة أهل القدس العاصمة المحتلة.

وتابع: "المؤسسة الصهيونية عملت على تقييد غزة والضفة والداخل عن القدس، لكنّها تعلم أن هذا كله لن يحول بينهم وبين القدس والمسجد الأقصى عند الاستفراد به".

وشدّد على أن شعبنا سيقول لترمب وغيره إن القدس والمسجد الأقصى المبارك لن يكون مستباحا.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قال لـ "رويترز" الجمعة الماضية، إن الرئيس دونالد ترمب قد يعلن يوم الأربعاء القادم عن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان.

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