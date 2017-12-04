  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

نسبة التجنيد في الجيش الصهيوني هي الأدنى منذ 10 سنوات

الإثنين 04 ديسمبر 2017 04:17 م بتوقيت القدس المحتلة

نسبة التجنيد في الجيش الصهيوني هي الأدنى منذ 10 سنوات

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إحصائية رسمية صادرة عن الجيش الصهيوني، تشير إلى أن نسب التجنيد للوحدات العسكرية القتالية لهذا العام هي الأدنى منذ 10 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن نسب الرغبة في التجنيد للوحدات القتالية أدنى من النسب التي أعقبت حرب لبنان الثانية عام 2006، ووصلت في ذلك الحين إلى 66% من المجندين، في حين يرفض الجيش حالياً الإعلان عن نسبة الجنود الراغبين في التجنيد للوحدات القتالية”.

وقالت الصحيفة عن مصدر عسكري مطلع، إن الجنود باتوا يفضلون الخدمة العسكرية في الدفاعات الجوية عن الانخراط بلواء جولاني، والجبهة الداخلية بدلاً من لواء جفعاتي، وحرس الحدود بدلاً من لواء “كفير” وهي قوات القتال الميدانية.

ويعد انخفاض نسب التجنيد للألوية القتالية بالجيش ضربة موجعة للعامود الفقري للجيش وألويته التقليدية التاريخية التي يعتمد الجيش فيها على خوض المعارك.

المصدر : عكا للشؤون الصهيونية

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb-1-2

الجيش الصهيوني يجري تدريبات تحاكي وقوع حرب بالجليل
thumb

مقترح صهيوني لسجن نشطاء مقاطعة الاحتلال 7 سنوات
الأحمد والشيخ

فتح تناقض نفسها حول "نسبة تمكين الحكومة"
thumb (5)

مشروع بالكنيست الصهيوني لفرض الرقابة على "فيسبوك"
التقاط

الجيش الصهيوني يطالب بإضافة 5 مليار شيقل لميزانيته

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
منذ 4 ساعات

هنية يبحث هاتفياً مع أردوغان التوجهات الأمريكية نحو القدس
منذ 5 ساعات

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
منذ 6 ساعات

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكات السلطة خلال نوفمبر الماضي
منذ 8 ساعات

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة
منذ 5 ساعات

مجموعة العمل: 10 لاجئين فلسطينيين قضوا في سورية خلال نوفمبر الماضي

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان