نسبة التجنيد في الجيش الصهيوني هي الأدنى منذ 10 سنوات

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إحصائية رسمية صادرة عن الجيش الصهيوني، تشير إلى أن نسب التجنيد للوحدات العسكرية القتالية لهذا العام هي الأدنى منذ 10 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن نسب الرغبة في التجنيد للوحدات القتالية أدنى من النسب التي أعقبت حرب لبنان الثانية عام 2006، ووصلت في ذلك الحين إلى 66% من المجندين، في حين يرفض الجيش حالياً الإعلان عن نسبة الجنود الراغبين في التجنيد للوحدات القتالية”.

وقالت الصحيفة عن مصدر عسكري مطلع، إن الجنود باتوا يفضلون الخدمة العسكرية في الدفاعات الجوية عن الانخراط بلواء جولاني، والجبهة الداخلية بدلاً من لواء جفعاتي، وحرس الحدود بدلاً من لواء “كفير” وهي قوات القتال الميدانية.

ويعد انخفاض نسب التجنيد للألوية القتالية بالجيش ضربة موجعة للعامود الفقري للجيش وألويته التقليدية التاريخية التي يعتمد الجيش فيها على خوض المعارك.