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مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

الإثنين 04 ديسمبر 2017 02:50 م بتوقيت القدس المحتلة

مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

قناة الأقصى - صنعاء

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عقب تفجير منزله بصنعاء، بينما نفت مصادر من حزب المؤتمر الشعبي العام هذه الأنباء.

وقد نُقل عن إذاعة تابعة للحوثيين أن صالح قتل، وقالت بعض وسائل الإعلام اليمنية إنه قتل أثناء هروبه من صنعاء إلى مأرب.

بيد أن مصادر من حزب المؤتمر الشعبي العام أكدت أن صالح بخير. وقال القيادي في حزب المؤتمر عادل السياغي أن علي عبد الله صالح حي يرزق.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان أن الحوثيين فجروا منزل الرئيس السابق في حي حدة وسط صنعاء، ويضم الحي منازل لأفراد من عائلة صالح.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية قريبة من صالح بمقتل حسين الحميدي قائد الحماية الشخصية للرئيس السابق.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن قواته سيطرت على منزلي ابن صالح وابن شقيقه، في صنعاء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس السابق وهو مقتول وحوله مجموعات من المسلحين.

المصدر : الجزيرة

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