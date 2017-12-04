حماس تشيد بموقف الرئيس الصومالي رفضه لقاء نتنياهو

قناة الأقصى

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمواقف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو برفضه لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال رغم الأمن المفقود في القرن الأفريقي وقف في وجه الظالم ورفض لقاء نتنياهو.

وأكد أبو مرزوق أنه بأمثال هؤلاء الزعماء يصبح للمواقف قيمة ومعنى، ولبلادهم الاحترام والتقدير، ولشعبهم العزة والكرامة.

كما أعرب عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو لرفضه لقاء المجرم نتنياهو في كينيا.

وثمن الرشق هذا الموقف الذي يعبر عن أصالة جمهورية الصومال الشقيقة في الوقوف مع فلسطين ورفض أي تطبيع مع كيان مغتصب للأرض والمقدسات.

وكان الرئيس الصومالي رفض حضور اجتماع رؤساء دول أفريقية بنتنياهو خلال زيارته إلى كينيا قبل يومين.