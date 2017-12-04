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إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة

الإثنين 04 ديسمبر 2017 12:12 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة

قناة الأقصى

أصيب، اليوم الاثنين، مواطن فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لاقتحام مستوطنين للبلدة.

وقالت مصادر محلية، إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي، عقب مواجهات بين جيش الاحتلال وأهالي قصرة، خلال تأمين اقتحام مستوطنين للبلدة.

الهلال الأحمر أكد إصابة الشاب أحمد فايز حسن بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، خلال التصدي للمستوطنين الذين توجهوا الى المغارة التي جرى احتجاز عدد منهم فيها الخميس الماضي، بعد إطلاق النار على المواطن محمود عودة من قبل مستوطن.

إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
إصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة
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