مجموعة العمل: 10 لاجئين فلسطينيين قضوا في سورية خلال نوفمبر الماضي

قناة الأقصى

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "10" لاجئين فلسطينيين قضوا خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر المنصرم، بينهم "6" أشخاص نتيجة طلق ناري، و"3" أشخاص توفوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، ولاجئ قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2017، توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي: "4" لاجئين قضوا في دمشق، و"3" في دير الزور، وشخصان توفيا في ريف دمشق، وآخر لم يعرف مكان مقتله.

إلى ذلك ناشد اللاجئون الفلسطينيون من مهجري العاصمة دمشق وريفها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

كما طالبوا المنظمات الدولية بمد يد المساعدة لهم، ودعوا الأونروا بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية وضرورة توفير خدمات التعليم للأطفال الذين حرموا منها بعد تهجيرهم من دمشق وريفها.

وكان الربع الأخير من عام 2016 قد شهد تهجير قرابة 2500 لاجئ فلسطيني من سكان مخيم خان الشيح إلى محافظة ادلب في الشمال السوري بعد توقيع اتفاق مصالحة في منطقة خان الشيح بين النظام والمعارضة المسلحة السورية، إضافة إلى آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مخيمات اليرموك والسبينة والحسينية وحندرات.

وفي جنوب سورية تعرض مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين للقصف، حيث سُجل سقوط قذيفة هاون على أحياء المخيم، أحدثت خراباً في منازل الأهالي.

فلسطينيو سورية إحصاءات وأرقام حتى 3 كانون الأول - ديسمبر 2017

• (3615) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم (463) امرأة.

• (1643) معتقلاً فلسطينياً في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم (105) امرأة.

• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيّم اليرموك يدخل يومه (1600) على التوالي.

• (204) لاجئ ولاجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

• انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر (1337) يوماً وعن مخيّم اليرموك منذ (1177) يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من (436) يوماً، ودمار أكثر من 80% من مبانيه تدميراً كاملاً وجزئياً.

• حوالي (85) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 2016، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (31) ألف، وفي الأردن (17) ألف، وفي مصر (6) آلاف، وفي تركيا (8) آلاف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.