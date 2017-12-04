انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكات السلطة خلال نوفمبر الماضي

قناة الأقصى

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الدوري الذي يرصد فيه انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة وقطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

اعتداءات الاحتلال

ووثق التقرير قتل قـوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين، أحدهما من الضفة المحتلة، والآخر من قطاع غزة، واستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان عام 2014م، فيما اعتقلت 300 مواطن واثنين.

ومن بين المعتقلين (39) طفلاً، و(16) أسيراً محرراً، و(13) سيدة من مختلف محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل (10) ممن أُفرج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة.

كما رصد هدم الاحتلال (22) منشأة، من بينها (18) منزلًا سكنيًا، وبركس ومنشأة تجارية واحدة، في حين صدّقت على بناء (5200) وحدة استيطانية جديدة في الضفة ومدينة القدس المحتلين.

انتهاكات السلطة

وحول انتهاكات أجهزة أمن السلطة فـي الضفة المحتلة، أشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات على صعيد الاعتقالات والاستدعاءات بحق أنصار حركة حماس وأبنائها، على الرغم من المضي في إجراءات المصالحة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة اعتقلت (21) من أنصار المقاومة الفلسطينية وأفرادها وقياداتها (19) منهم من حركة حماس، وواحد من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى محامٍ، واستدعت (17) آخرين، في الوقت الذي فيه مددت اعتقال (5) معتقلين سياسيين.

وذكر التقرير بأن أجهزة السلطة أعادت (5) مستوطنين للاحتلال، كانت قد فقدت آثارهم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل.