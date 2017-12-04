  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكات السلطة خلال نوفمبر الماضي

الإثنين 04 ديسمبر 2017 10:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكات السلطة خلال نوفمبر الماضي

قناة الأقصى

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الدوري الذي يرصد فيه انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة وقطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

اعتداءات الاحتلال

ووثق التقرير قتل قـوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين، أحدهما من الضفة المحتلة، والآخر من قطاع غزة، واستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان عام 2014م، فيما اعتقلت 300 مواطن واثنين.

ومن بين المعتقلين (39) طفلاً، و(16) أسيراً محرراً، و(13) سيدة من مختلف محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل (10) ممن أُفرج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة.

كما رصد هدم الاحتلال (22) منشأة، من بينها (18) منزلًا سكنيًا، وبركس ومنشأة تجارية واحدة، في حين صدّقت على بناء (5200) وحدة استيطانية جديدة في الضفة ومدينة القدس المحتلين.

انتهاكات السلطة

وحول انتهاكات أجهزة أمن السلطة فـي الضفة المحتلة، أشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات على صعيد الاعتقالات والاستدعاءات بحق أنصار حركة حماس وأبنائها، على الرغم من المضي في إجراءات المصالحة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة اعتقلت (21) من أنصار المقاومة الفلسطينية وأفرادها وقياداتها (19) منهم من حركة حماس، وواحد من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى محامٍ، واستدعت (17) آخرين، في الوقت الذي فيه مددت اعتقال (5) معتقلين سياسيين.

وذكر التقرير بأن أجهزة السلطة أعادت (5) مستوطنين للاحتلال، كانت قد فقدت آثارهم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكات السلطة خلال نوفمبر الماضي
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
24232604_2213867438655664_1877746851379220168_n

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة
خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح

الاحتلال يعتقل 3 محامين بالداخل ويلاحق حراس الأقصى
التقاط

الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

الاحتلال يستدعي حراسا للمسجد الأقصى
صورة أرشيفية

حماس تعلن عن إقامة مهرجان مركزي لانطلاقتها الـ 30

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة
منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 3 محامين بالداخل ويلاحق حراس الأقصى
منذ 4 ساعات

ائتلاف عالمي:مصالح أمريكا الاقتصادية والسياسية ستتعرض للخطر
منذ 13 ساعة

هنية يهاتف عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة
منذ 20 ساعة

هنية يهاتف قادة المنطقة بشأن نية واشنطن نقل سفارتها للقدس
منذ الأمس

حماس تعلن عن إقامة مهرجان مركزي لانطلاقتها الـ 30

مقالات

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

​الوطن البديل، أم تهويد فلسطين؟ (1-2)

د.أيمن ناهية
المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

المصالحة على حافة السقوط من أبواب الطائرة !

محمود عماد الحديدي
مصالحة في حلبة مصارعة

مصالحة في حلبة مصارعة

وسام عفيفة
​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

​قرار تقسيم فلسطين (181) الباطل

د. عصام عدوان