الاحتلال يعتقل 3 محامين بالداخل ويلاحق حراس الأقصى

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة محامين فلسطينيين بعد أن اقتحمت منازلهم بالقدس المحتلة ومدينة اللد، كما اعتقلت أربعة من حراس المسجد الأقصى خلال عملهم صباح اليوم.

وقالت مصادر بالداخل المحتل، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الأستاذ خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح من منزله بمدينة اللد، كما اعتقلت المحامي إياد مسك مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمحامي فراس الصباح مدير مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال أخضعت الحراس لؤي أبو السعد، وأحمد أبو عليا، وفادي أبو ميزر، وقاسم كمال لتحقيق ميداني ثم أفرجت عنهم.

وكانت قوات الاحتلال استدعت يوم أمس الحارس أبو السعد للتحقيق، كما استدعت حارس المسجد حمزة نمر للتحقيق علماً أنه مبعد عن المسجد الاقصى لثلاثة أسابيع، في الوقت الذي استدعت فيه أيضا رئيسة شعبة الحارسات بالمسجد الأقصى زينات أبو صبيح أيضا للتحقيق معها في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك، بعد تطور وصفته هيئات القدس الإسلامية بالخطير وغير المسبوق، والمتمثل بصعود مجموعة من المستوطنين برفقة عدد من كبار ضباط شرطة الاحتلال يوم أمس إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى؛ وهو أمر غير مسبوق، ويُنذر -حسب هيئات القدس- بخطواتٍ تصعيدية أخرى بحق المسجد الأقصى.