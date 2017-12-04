الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً بمداهمات في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة مداهمات واسعة بمدن وبلدات الضفة المحتلة اعتقلت خلالها عدداً من الأسرى المحررين والكوادر والنشطاء الفلسطينيين إضافةً لعدد من الفتية.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له صباح اليوم، عن اعتقال 22 مواطناً في الضفة المحتلة، زعم أنهم مطلوبون.

ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسني العامودي من مخيم رأس العين والشاب رشيد لبادة نجل الشهيد زهير لبادة من وادي التفاح.

ومن رام الله اعتقل الاحتلال القيادي أحمد زيد والشاب أحمد عوض الله نجل الشهيد عماد عوض الله بعد مداهمة منزليْهما.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية فجر اليوم، وهم عيسى محمد الهريمي (17 عاماً) من مدينة بيت لحم، وعبد الرحمن عمرو عيسى (14 عاما)ً، وبلال عنر صبيح (14 عاماً)، وكلاهما من بلدة الخضر جنوباً، بعد دهم منازل ذويهما وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنيْن خلال حملتي مداهمة وتفتيش نفذتها في بلدتي بيت امر ويطا بمحافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن هيثم جميل خليل عوض (29 عاما)، ونقلته إلى جهة مجهولة، كما وفتشت منزله وألحقت أضرارا بمحتوياته.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال التي داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، فتشت منزل المواطن إبراهيم محمد بحر، واعتقلت نجله شادي (28 عاماً) ونقلته إلى مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.