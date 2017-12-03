هنية يهاتف عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى مساء الأحد اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس.

وذكرت الحركة في بيان صحفي إن الاتصال جاء في إطار جهود هنية لتعزيز المواقف الوطنية والقومية تجاه قضية القدس المحتلة والتحديات الناجمة عن النوايا الامريكية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وحسب البيان "دار نقاش معمق حول خطورة النوايا الأمريكية تجاه القدس والتداعيات الناجمة عنها وضرورة تمتين البيت الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات والمضي في مسار المصالحة بقوة".

واعتبر هنية أن "التوجهات الأمريكية تجاه القدس نقلة جد خطيرة بما يتطلب أن نعمل موحدين في معركة القدس والتصدي لهذه التوجهات التي أن حدثت تكون بمثابة رصاصة الرحمة على عملية التسوية".

ونقل البيان عن عباس تأكيده على خطورة هذه التوجهات الأمريكية، وأنه سيتخذ قرارات مهمة إذا ما اتخذت الإدارة الامريكية مثل هذا القرار.

وأضاف البيان أن هنية اتفق مع عباس على "ضرورة خروج الجماهير الفلسطينية في كل مكان الأربعاء المقبل للتعبير عن غضبها ورفضها للقرار الأمريكي ".

كما أكدا على ضرورة التقدم السريع في خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية حيث دار نقاش معمق بينهما حول ضرورة تطبيق الاتفاقات الموقعة وخاصة اتفاقية القاهرة 2011 وملحقاتها وعمل الحكومة والتأكيد على مبدأ الشراكة والمضي في القضايا الوطنية بما فيها الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما جرى خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة حشد كل الجهود الإعلامية في معركة القدس والقضايا الوطنية ووقف أي شكل من أشكال التوتر أو التراشق الإعلامي الداخلي.