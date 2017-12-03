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الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

الأحد 03 ديسمبر 2017 09:47 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

قناة الأقصى - غزة

اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأحد خمسة صيادين قبالة ساحل بحر شمال قطاع غزة.

وذكر مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر لمراسلنا أنه تم اعتقال الصيادين ومصادرة مركب كانوا يعملون على متنه.

وأوضح بكر أن الصيادين اعتقلو بمسافة لا تتجاوز ٤أميال بحرية، وهم (سامي أبو الصادق، وأحمد أبو الصادق، وسيد الحلبي، والشقيقين أيمن وإيهاب طلبة).

من جهته أعلن الجيش الصهيوني عن اعتراضه لقارب صيد في بحر غزة وذلك بزعم اجتيازه لمساحة الصيد المسموحة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن قوة من البحرية "اعترضت القارب بعد رفضه الاستجابة لنداءات التوقف وإطلاق النار في الهواء حيث جرى سحب القارب باتجاه أسدود واعتقال الصيادين على متنه".

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الصهيونية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"الكيان" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.

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