هنية يهاتف قادة المنطقة بشأن نية واشنطن نقل سفارتها للقدس

قناة الأقصى - غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، سلسلة اتصالات ومشاورات مع القادة والزعماء في المنطقة لبحث تداعيات التوجهات الأمريكية الخطيرة بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال أو نقل السفارة الأمريكية إليها.

حيث أجرى هنية اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حذر فيه من خطورة التوجهات الأمريكية تجاه مدينة القدس المحتلة.

ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات هذا الأمر وخطورته، مشيراً أن قضية القدس تشكل عنصر إجماع لدى الأمة.

وحذر هنية من أن هذه التوجهات الأمريكية تشكل بداية زمن التحولات المرعبة في المنطقة وتضع حدا لمسيرة التسوية التي وصلت إلى نهاياتها، مضيفاً أننا نحن الفلسطينيين سندافع عن قدسنا وأرضنا وحقنا.

من جانبه عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه من خطورة النوايا الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة وعلى مستوى وزراء الخارجية لبحث آليات وسبل التعامل مع هذا الأمر.