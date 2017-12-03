الفصائل والقوى الوطنية تطالب برفع العقوبات عن غزة فورا

قناة الأقصى - غزة

طالبت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، السلطة ورئيسها محمود عباس برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة بشكل فوري.

ودعت الفصائل في مسيرة دعم للمصالحة، وللمطالبة بإنهاء العقوبات، الأحد، الحكومة إلى رفع العقوبات عن غزة، وتفعيل عمل اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها.

وجددت القوى الفلسطينية مطالبتها بتفعيل وتطوير منظمة التحرير وفق ما اتفق عليه في اتفاقيات المصالحة الوطنية.

من جهته، قال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح لـ قناة الأقصى الفضائية إن من غير المسموح به فشل وانهيار ملف المصالحة، داعيا الكل الفلسطيني لحمايتها.

وأكد أن على رئيس السلطة محمود عباس رفع المعاناة عن غزة فورا، مضيفا "من غير المقبول استمرار العقوبات، والمطلوب خطوات عملية وجدية لإنهاء الانقسام".