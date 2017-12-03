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في الـ 14 من ديسمبر بساحة الكتيبة الخضراء

حماس تعلن عن إقامة مهرجان مركزي لانطلاقتها الـ 30

الأحد 03 ديسمبر 2017 11:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعلن عن إقامة مهرجان مركزي لانطلاقتها الـ 30

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الثلاثين لانطلاقتها، حيث تبدأ من اليوم بفعاليات مختلفة ومتواصلة حتى موعد المهرجان المركزي يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في مؤتمر صحفي الأحد، للإعلان عن بدء فعاليات الانطلاقة، من أمام منزل الشيخ المؤسس أحمد ياسين، إن الحركة ستقيم عرسا وطنيا ومهرجانا مركزيا يوم الخميس الرابع عشر من ديسمبر الجاري في ساحة الكتيبة الخضراء بغزة، تحت شعار "المقاومة قرارنا، والوحدة خيارنا".

وهنأ برهوم أبناء شعبنا وأمتنا بانطلاقة المقاومة والانتصار، في الذكرى الثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

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