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الأوقاف الإسلامية: "سابقة استفزازية خطيرة"

بالصور والفيديو : مستوطنون يقتحمون صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

الأحد 03 ديسمبر 2017 10:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأحد، بحماية قوات الاحتلال إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك وتجولت في المنطقة، في خطوة وصفتها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأنها استفزازية وغير مسبوقة.

وقال منسق الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس، "إنها خطوة متعمدة ومخطّط لها من قبل ضباط شرطة الاحتلال دون الانصياع لأوامر حراس المسجد الأقصى الذين حاولوا منع المستوطنين من الصعود، لأنه لا يسمح لهم بالتواجد في صحن قبة الصخرة.

واستأنفت مجموعات من المستوطنين صباحا، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وشرعت بتنفيذ جولات في أرجاء المسجد المبارك.

مستوطنون يقتحمون صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى
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