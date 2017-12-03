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قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة المحتلة

الأحد 03 ديسمبر 2017 08:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، خمسة مواطنين فلسطينيين بمداهمات لمناطق مختلفة من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان بعد حملة مداهمات نفذتها في مدن الضفة عرف منهم الأسير المحرر خليل العباسي الذي أمضى في سجون الاحتلال سابقاً 18 عاماً.

وأضاف أن الاحتلال صادر آلاف الشواكل وثلاث مركبات من بلدتي عزون وبيت أمين قرب مدينة قلقيلية شمالا.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطالب في جامعة القدس مؤمن مسك نجل الاستشهادي القسامي رائد مسك من مدينة الخليل جنوب الضفة.

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