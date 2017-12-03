20 ألف صهيوني يتظاهرون ضد فساد نتنياهو

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تظاهر نحو 20 ألف صهيوني في "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة، مساء أمس السبت احتجاجا على الفساد الحكومي، تزامنا مع خضوع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحقيقات جنائية باستغلال منصبه.

وتعد هذه أكبر مظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد في الكيان فجرتها المزاعم المثارة ضد نتنياهو الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات.

ويُشتبه في تورط نتنياهو في قضيتين تنطوي الأولى على تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، بينما تتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة أخرى منافسة.

واندلعت احتجاجات السبت ردا على مشروع قانون طرحه مقربون من نتنياهو ويُتوقع أن يصدق الكنيست عليه هذا الأسبوع، من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في تحقيقين معه.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون يعد محاولة فجة لحماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات، لكن مؤيدي المشروع يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.

وإذا وجهت اتهامات لنتنياهو فسيعني ذلك تعرضه لضغوط شديدة للاستقالة، وقد يضطره ذلك للدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختبار مدى تأييد الشارع له.